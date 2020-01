(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Di Maio: "Non mollerò mai il Movimento, è la mia famiglia" "Non mollerò mai il Movimento, è la mia famiglia". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto in conferenza stampa al Tempio di Adriano dove ha annunciato le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it