(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2020 Rifiuti, Tajani: "Raggi sfiduciata dal suo stesso partito, non è in grado di governare" "Qui è una questione di capacità. Quando di fatto il sindaco di Roma del M5s è sfiduciato dal suo stesso partito su una questione importante come quella dei rifiuti, vuol dire che non si è in grado di governare la capitale d'Italia, la città più grande che ha un'estensione enorme. Governare Roma significa governare una parte importante di Italia e manifesta incapacità, troppi contrasti, troppe divisioni e questo non va nell'interesse degli italiani”. .Così il vice presidente di Forza Italia ed europarlamentare, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti alla sede del Parlamento Europeo a Bruxelles dopo aver incontrato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev