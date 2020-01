(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 19 gennaio 2020 Papa Francesco. "Infermieri e ostetriche preziosi, farli lavorare al meglio" L'Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro: "Mi fa piacere ricordare che il 2020 è stato designato a livello internazionale come 'Anno dell'Infermiere e dell'Ostetrica'. Gli infermieri sono gli operatori sanitari più numerosi e più vicini agli ammalati, e le ostetriche compiono forse la più nobile tra le professioni. Preghiamo per tutti loro, perché possano svolgere al meglio il loro prezioso lavoro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev