(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 Migranti, l'Ocean Viking di nuovo in mare salva 39 naufraghi Oggi all’alba la Ocean Viking ha completato un soccorso di 39 persone da una barca in avaria, a 35MN dalla costa Libica. Con onde alte e vento forte, i sopravvissuti-5 donne incluse- sono stati portate in salvo, da una barca di legno instabile. / fonte Twitter Sos Mediteranee Ita Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it