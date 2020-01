(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 Gregoretti, De Petris (Leu): "Voto Casellati scelta di parte, forse era già tutto programmato" La senatrice di Leu e capogruppo del Gruppo Misto in Senato, Loredana De Petris, a margine della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama: "Dopo che ha ripetutamente affermato che non avrebbe partecipato in generale al voto, Elisabetta Casellati ha fatto una scelta che non possiamo non considerare di parte, perché onestamente questo non ce lo saremmo mai aspettato" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev