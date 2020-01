(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 Gregoretti, Marcucci Pd: "Voto Giunta regolamento Casellati non è super partes, ha gettato maschera" Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, a margine della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama: "La presidente Casellati votando con le opposizioni per dare una deroga a Gasparri per convocare una giunta illegittima lunedì pomeriggio, con oggi ha deciso che non è più una parte terza, non solo nella Giunta del Regolamento ma anche in Aula. Noi questo dubbio lo abbiamo sollevato in passato con molta forza e oggi abbiamo avuto la certificazione. Ha gettato la maschera, ha fatto un colpo di mano. La consideriamo una situazione gravissima per il Paese. Siamo molto preoccupati per la democrazia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev