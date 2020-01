(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 Dazi Usa, Prandini (Coldiretti): "Rischiano di essere freno per il nostro sviluppo agroalimentare" "Dazi Usa rischiano di essere freno per il nostro sviluppo agroalimentare". Così il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, intervenuto a margine di 'Oscar Green', il salone della creatività made in Italy di Coldiretti organizzato a Palazzo Rospigliosi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it