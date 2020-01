Libia, Marcucci: "Confronto utile nel metodo e nei contenuti"

Libia, Bernini: "Italia non puo' mantenere posizione di neutralita' tra Sarraj e Haftar"

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2020 Libia, Bernini Italia non puo' mantenere posizione di neutralita' tra Sarraj e Haftar L'incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli esponenti di tutte le forze politiche per fare il punto sulla situazione in Libia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev