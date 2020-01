(Agenzia Vista) Palermo, 06 gennaio 2020 Piersanti Mattarella, il sindaco di Palermo Orlando: "Esempio di politica con le carte in regola" Per ricordare la figura di Piersanti Mattarella, all'Ars si svolge una seduta solenne alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, fratello dell'allora presidente della Regione siciliana con gli interventi del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e del governatore Nello Musumeci. Il capo dello Stato è arrivato a Palazzo dei Normanni intorno alle 11, accolto dagli stessi Miccichè e Musumeci. A sala d'Ercole si è seduto al fianco di Maria e Bernardo, figli del fratello Piersanti. Dopo l'inno nazionale, la seduta è stata aperta da Miccichè, il quale ha annunciato. "L'ufficio di Presidenza di questa Assemblea ha deciso di intitolare a Piersanti Mattarella la nuova biblioteca dell'Ars". La nuova biblioteca, ha detto Miccichè, "sarà ospitata a Palazzo ex Ministeri a pochi metri da questa Assemblea, i cui lavori sono finalmente iniziati dopo 30 anni e che speriamo di potere completare il prima possibile" / courtesy TGS GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev