Banche, Meloni: "Di Maio parla di sistema di vigilanza da riformare. Ma con quale faccia?"

Natale ad Assisi: l'omaggio alla magia e all'arte del presepe

Assisi, 3 gen. (askanews) - Assisi per le feste di Natale si è trasformata in un omaggio a cielo aperto alla magia e all'arte del presepe. Nel centro umbro, noto in tutto il mondo proprio come "Città dei presepi", in onore del primo presepe della storia realizzato nel 1223 da San Francesco, si possono ammirare in ogni angolo piccole e grandi natività realizzate da parrocchie, associazioni, ...