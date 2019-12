(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2019 Gregoretti, Conte: "Sto verificando se esiste mio coinvolgimento, per ora non risulta" "Sto verificando se esiste mio coinvolgimento su Gregoretti, per ora non risulta". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. /courtesy Youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it