Atti vandalici nei giorni di Natale nel Centro Anffas Roma Onlus in via Vitellia

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2019 Atti vandalici in un centro per disabili Alle ore 5.45 del giorno 27 dicembre 2019, la cuoca della ditta CAMST appaltatrice del servizio di refezione presso l’ANFFAS ROMA Onlus, entrando all’interno nel locale Mensa e e nella cucina del Centro di Riabilitazione della associazione - che da più di 50 anni si occupa di persone con disabilità intellettiva - ha constato una vera e propria devastazione: rotture dei lavandini nel locale bagno, frantumazione dei vetri del banco scalda vivande, devastazione completa del locale cucina, con rottura e ribaltamento della caldaia per la cottura della pasta, del forno a vapore, delle derrate alimentari presenti all’interno dei frigo congelatori, rovesciamento a terra dell’olio per cucina, aceto, frutta, alimenti di ogni genere, con rottura dei vetri delle porte. Anche all’interno del Reparto di Legatoria, un computer è stato scaraventato per terra, provocando la rottura dello schermo, ed 2 altri PC collocati in un Reparto attiguo, sono stati scaraventati fuori dalla finestra. Dell’accaduto è stata informata La Polizia di Stato, che ha fatto i sopralluoghi e chiesto anche l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi. Per maggiori informazioni: Dott. Antonio Gilenardi , direttore Anffas Roma, +39 347 2335735 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev