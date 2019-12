(Agenzia Vista) Bolzano, 25 dicembre 2019 Le Frecce Tricolori sorvolano l'Alta Badia per la Coppa del mondo di sci alpino In uno scenario mozzafiato, tra le affascinanti vette delle Dolomiti, le Frecce Tricolori sorvolano l'Alta Badia in occasione della Coppa del mondo di sci alpino. Fonte Facebook Aeronautica Militare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it