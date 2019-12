(Agenzia Vista) Venezia, 24 dicembre 2019 Maltempo, l'acqua alta a Venezia circonda l'albero di Natale di piazza S.Marco Nuova giornata di acqua alta a Venezia che ha raggiunto il picco massimo di 139cm alle 9.00 di questa mattina, come secondo le previsioni del centro maree. La marea rimarrà sostenuta anche per il giorno di Natale in cui sono previsti 120cm alle 8.45 di mattina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev