I Babbo Natale in motocicletta sfilano per il centro di Bologna

Chiusi vince il derby con Siena, bene la Mens Sana. Peluches in campo nella B delle donne Costone

Domenica intensa per il basket senese. Il San Giobbe Chiusi batte la Virtus Acea Siena nel derbissimo di serie C, che valeva il primato, per 76-74. Sempre in serie C, Silver, il Costone cede a Livorno 78-72 mentre in Promozione la Mens Sana Siena stritola Fucecchio 80-50. Nella serie B femminile bella vittoria del Costone donne contro San Giovanni Valdarno. Da sottolineare l'iniziativa benefica a ...