(Agenzia Vista) Torino, 21 dicembre 2019 No Tav, 14 denunce per gli scontri in Val di Susa di luglio Sono 14 le persone finora individuate e denunciate per gli incidenti del 27 luglio scorso contro la Tav in Val di Susa Fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev