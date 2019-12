(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Conte: "Italia in prima fila per allargamento Ue a Paesi balcanici" "L'Italia sarà sempre in prima fila per l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi balcanici e non sarà mai paga fino a quando questo risultato non sarà conseguito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aprendo i lavori alla Farnesina del vertice dei capi di governo dell'Iniziativa Centro-europea. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev