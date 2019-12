(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Manovra, Salvini: "Se pensano di fare decreto raccatta-spazzatura andremo in visita al Quirinale" "Se pensano di fare decreto raccatta-spazzatura andremo in visita al Quirinale perchè c'è un limite all'indecenza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa per la presentazione del libro di Massimo Bitonci 'Flat Taxation'. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev