(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2019 Patto per la salute, Toti: "Intesa piena Governo-Regioni" Raggiunta l'intesa tra il Governo e le Regioni sul patto per la salute relativo agli anni 2019-2021. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine della riunione della Conferenza delle Regioni che ha presieduto in qualità di vicepresidente: "E' stata una riunione positiva, in cui le regioni si dimostrano pungolo per il governo in questa lunga trattativa sul patto ma altrettanto hanno dimostrato concretezza ed equilibrio nel raggiungimento e nella condivisione dei risultati. In Stato Regioni- conclude- daremo l'intesa, non ci dovrebbero essere cambiamenti nel testo. Abbiamo dato un'intesa piena con alcune modifiche concordate con il governo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev