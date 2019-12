(Agenzia Vista) Napoli, 13 dicembre 2019 Salvini: "Voli di Stato? Contestazione mi sembra surreale" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo la visita al carcere di Poggioreale a Napoli per la nomina di Pietro Ioia a Garante dei detenuti della città partenopea. Così il senatore sull'inchiesta sui voli di Stato. "Se dopo aver inaugurato una sede di un commissariato o dei Vigili del Fuoco ho incontrato anche i cittadini era un lavoro in più di cui mi facevo carico io" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev