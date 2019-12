(Agenzia Vista) Napoli, 11 dicembre 2019 Diretta Rai negata al San Carlo, de Magistris: "Differenza di trattamento rispetto a Milano" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla Prima del San Carlo in programma stasera che non sarà trasmessa in diretta da Rai 1 a differenza della Prima alla Scala di Milano: "Stiamo creando un rapporto molto bello tra Napoli e Milano, quindi non voglio entrare in polemica. Però noi abbiamo il teatro più antico del mondo, uno dei più belli del mondo, ed è sotto gli occhi di tutti la differenza di trattamento che c'è,almeno sulla comunicazione, tra Milano e Napoli" / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev