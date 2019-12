(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Ex Ilva, Catalfo: "Affrontiamo questione in modo organico, bonus ad aziende che assumono da ex Ilva" Al Cnel il XXI Rapporto su “Mercato del lavoro e contrattazione collettiva” con il presidente Tiziano Treu. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a margine della presentazione parlando dell'Ilva: "Il ministero sta studiando diverse diverse norme, ve ne posso anticipare una: un esonero contributivo triennale al 100% per i datori di lavoro che volessero assumere i lavoratori in amministrazione straordinaria e quindi in cassa integrazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev