il fatto

Firenze, crollo di un muro a Montelupo Fiorentino: quattro famiglie evacuate. Le foto

Vigili del Fuoco di Firenze del distaccamento di Empoli e Firenze Ovest impegnati nel rimuovere i detriti delle mura crollate in in via XX settembre intorno alle 21 di martedì 10 dicembre a Montelupo Fiorentino. Si tratta di un fronte di circa trenta metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno evacuato quattro famiglie che hanno la casa dove è avvenuta la ...