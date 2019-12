(Agenzia Vista) Milano, 10 dicembre 2019 Decaro Pres Anci consegna fascia tricolore a Segre da parte dei sindaci 600 sindaci in piazza Scala a Milano per la manifestazione a sostegno di Liliana Segre «L’odio non ha futuro». «Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera». – ha detto Liliana Segre - «Siamo qui per parlare di amore e lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci da amici anche se ci incontriamo anche per un attimo». Così Liliana Segre dal palco della manifestazione dei sindaci a Milano. «L’odio non ha futuro». «In questi ultimi anni quando parlo alle scuole parlo a braccio ma stasera non volevo dimenticare niente e nessuno, ringrazio il sindaco di Milano Sala, quello di Pesaro Matteo Ricci, il presidente dell’Anci Antonio Decaro e tutti i più di seicento forse mille sindaci che hanno risposto all’appello. Sono qui con le fasce tricolori a rappresentare non un partito, ma un sentimento civico condiviso da più amministrazioni in un’alleanza trasversale» - ha detto ancora la senatrice nel suo discorso. Courtesy TRM. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it