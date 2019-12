(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2019 Mes, scontro tra Borghi (Lega) e Sensi (Pd): "Se vuole interrogare Caracciolo lo faccia al Bar" Scontro durante l’audizione di Lucio Barra Caracciolo (giurista ed ex sottosegretario agli Affari europei nel Governo Conte 1) in commissione Bilancio a Montecitorio. Il deputato dem Filippo Sensi chiede a Barra Caracciolo di rispondere in merito a delle riflessioni sul Mes sul suo blog. Non soddisfatto delle risposte Sensi chiede a Barra Caracciolo si approfondire ma interviene il presidente della Commissione Claudio Borghi con cui parte un acceso botta e risposta: “Se vuole interrogare Barra Caracciolo lo faccia al bar” - rimprovera Borghi . “Lei è il Presidente della Commissione e la pregherei di riconoscere le nostre prerogative di porre domande ed esigere risposte” ribatte Sensi. “Le sue domande non sono pertinenti io non ho mai visto la pretesa di esigere risposte” aggiunge Borghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev