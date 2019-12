(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2019 Colori 1 minuto, Brancusi a Bruxelles In mostra al Bozar di Bruxelles l'artista rumeno Constantin Brancusi, uno dei più influenti scultori del 20esimo secolo. Brancusi è considerato pioniere del modernismo. La mostra raccoglie i suoi capolavori da musei e collezioni private in giro per il mondo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev