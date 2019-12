(Agenzia Vista) Milano, 06 dicembre 2019 Salvini: "Ipotesi di ingresso di FI in Lega surreale come incontri inesistenti con Renzi" "Ipotesi di ingresso di FI in Lega surreale come incontri inesistenti con Renzi". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a margine della presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano 'Il Nuovo Mao', a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it