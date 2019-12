(Agenzia Vista) Milano, 06 dicembre 2019 Segre: "Chi vuole uomo forte al potere non l'ha provato, parla di quello che non sa" "Chi vuole uomo forte al potere non l'ha provato, parla di quello che non sa". Così la Senatrice Liliana Segre, intervenuta a margine della visita al Memoriale della Shoah di Milano con la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it