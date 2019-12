(Agenzia Vista) Napoli, 06 dicembre 2019 Ue, Sassoli: "Se il bilancio non ci piacerà non lo voteremo" A Napoli, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea, organizzato dal Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l’Agenzia Spaziale europea, l’Agenzia Spaziale italiana e il Comune di Napoli. L'intervento del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev