(Agenzia Vista) Napoli, 06 dicembre 2019 Spazio, Parmitano: "Ue avanti su strada ricerca e innovazione" A Napoli, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea, organizzato dal Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l’Agenzia Spaziale europea, l’Agenzia Spaziale italiana e il Comune di Napoli. Il videomessaggio del colonello Luca Parmitano, astronauta ESA e responsabile della missione internazionale Beyond: "L'augurio che rivolgo al presidente Sassoli e' di proseguire il cammino intrapreso per migliorare la ricerca e l'innovazione nel settore spaziale. Sarebbe positivo se il parlamento europeo continuasse sulla strada intrapresa con il patto finanziario 2021-2027". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev