(Agenzia Vista) Napoli, 06 dicembre 2019 Mes, Fraccaro: "Dobbiamo valutarlo come pacchetto con indicazioni Parlamento" A Napoli, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea, organizzato dal Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l’Agenzia Spaziale europea, l’Agenzia Spaziale italiana e il Comune di Napoli. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, arrivando all'evento: "Sul Mes facciano quello che ci ha chiesto il Parlamento. Dobbiamo valutarlo insieme agli altri punti all'ordine del giorno . Non puo' essere valutato singolarmente ma solo con una visione di pacchetto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev