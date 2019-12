(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2019 Governo, Fraccaro: "Abbiamo bisogno di 3 anni, su buona strada per chiudere dossier" A Napoli, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea, organizzato dal Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l’Agenzia Spaziale europea, l’Agenzia Spaziale italiana e il Comune di Napoli. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, arrivando all'evento: "In questi mesi ho conosciuto i miei colleghi di Governo, mi trovo bene e sono tutte persone che vogliono dare un progetto al paese. Ma abbiamo bisogno di tre anni. Abbiamo ereditato i dossier da altri partner ora li stiamo affrontando con altri partiti come il Pd. Trovare la sintesi non e' semplice ma siamo sulla buona strada per chiuderli e offrire al Paese una prospettiva seria" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev