(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2019 Fs, Battisti: "Gestiremo l'alta velocità in Spagna" Il Gruppo FS Italiane celebra il primo decennale dell'Alta Velocità in Italia, dal al primo viaggio in Frecciarossa nel 2009 sulla nuova linea AV Torino - Salerno. La cerimonia alla presenza dei vertici del Gruppo FS e delle più alte cariche dello Stato: Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale, e Gianluigi Castelli, presidente del Gruppo Fs Italiane. Presenti Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica e Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev