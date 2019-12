(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2019 Prescrizione, Bonafede: "Mi rifiuto di pensare a crisi di governo" "Mi rifiuto di pensare ad una crisi di Governo sulla prescrizione. Se ci sono altre proposte sono pronto a vagliarle ma no a strumenti per far rientrare la prescrizione con un altro nome. La proposta di dare tempi certi oltre i quali decade il processo è un modo per far rientrare la prescrizione dalla finestra, la rispetto ma non posso condividerla”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo ai giornalisti sulla prescrizione. Fonte: Facebook/Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev