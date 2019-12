Prescrizione, Fraccaro: "Facciamo quel che fanno altri paesi da anni"

"Video Games", il video del brano di Manuel Agnelli

Roma, 7 dic. (askanews) - Esce, sul canale Vevo ufficiale di Manuel Agnelli, il video di "Video Games", il brano portato al successo da Lana Del Rey, rivisitato dal musicista milanese e contenuto nel vinile "An Evening With Manuel Agnelli", pubblicato il 22 novembre in tiratura limitata da Island Records. Il video ha un'atmosfera intensa e delicata, eppure semplice, come lo è questa canzone ...