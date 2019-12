(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2019 Mes, Conte: "Parlamento è stato sempre puntualmente e costantemente aggiornato" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce sul Mes nell’Aula della Camera dei deputati: "Nelle comunicazioni rese il 27 giugno 2018, benché tema centrale fosse quello dell'immigrazione, ho voluto affrontare in modo esplicito anche la questione relativa alla riforma del Mes. Al riguardo, ho affermato: "Non vogliamo un Fondo monetario europeo che, lungi dall'operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci" / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev