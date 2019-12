Meloni: "Le elezioni in Emilia-Romagna possono dare la spallata definitiva al Governo"

(Agenzia Vista) Bologna, 01 dicembre 2019 Meloni: "Le elezioni in Emilia-Romagna possono dare la spallata definitiva al Governo" "Le elezioni in Emilia-Romagna possono dare la spallata definitiva al Governo". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta dal palco dell'evento organizzato da Fdi a Bologna 'L'Italia che pensa in grande. Imprese, lavoro, infrastrutture. L'altra ...