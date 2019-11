Mattarella: "Multilateralismo non puo' essere relegato al passato"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2019 Mattarella: "Multilateralismo non può essere relegato al passato" Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la XIX conferenza SIOI dal titolo "Libertà dalla violenza, pace, sicurezza e prevenzione dei conflitti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" Il presidente ha rivolto un saluto ai presenti ricordando l'importanza dei valori che distinguono l'Unione Europea fin dalla sua formazione: “Da una parte, il metodo multilaterale segna il passo o addirittura arretra. Dall’altra, mai come oggi le sfide alle quali siamo chiamati a dare risposta necessitano di collaborazione fra Stati.” Fonte Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev