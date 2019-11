(Agenzia Vista) Liguria, 29 novembre 2019 Maltempo, Toti: "Da presidente Mattarella grande attenzione verso Liguria" "Il Presidente della Repubblica ha ascoltato, ha condiviso il fatto che l'ondata di maltempo e' stata eccezionale e che servono misure straordinarie e veloci per affrontare i danni avuti dalle popolazioni e dalle imprese. Ha condiviso che l'incertezza sulla sicurezza delle nostre autostrade deve essere chiarita nel piu' breve tempo possibile perche' e' evidente che tutto questo lancia un'ombra sinistra ed e', oltre che un grave danno per i cittadini, anche un grave danno al sistema Paese in generale". Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, al termine dell'incontro in Prefettura con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, cui ha preso parte anche il sindaco di Genova Marco Bucci / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it