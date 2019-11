(Agenzia Vista) Bologna, 29 novembre 2019 Mihajlovic: "Grazie a mia moglie, è più tosta di me" L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic torna a parlare della sua malattia dopo quattro mesi di ospedale in cui ha ricevuto il trapianto di midollo spinale ''Sono ancora qua. Non sono un eroe ma un uomo con le sue fragilità. Ora mi godo ogni minuto della giornata'' Courtesy Etv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev