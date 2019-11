(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2019 Friday for Future, i giovani nuovamente in piazza per l’ambiente. Le immagini Il quarto appuntamento del Friday for Future ha visto migliaia di studenti manifestare in tutta Italia. A Roma gli ragazzi delle scuole si sono dati appuntamento in Piazza della Repubblica, uniti da un unico grido: “Proteggiamo l’ambiente e il nostro futuro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev