(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2019 Salvini: "Ringrazio Berlusconi per la premura ma non abbiamo bisogno di garanti" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio: “Berlusconi lo ringrazio per la premura, ma non abbiamo bisogno di garanti, noi rappresentiamo un terzo del popolo italiano" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev