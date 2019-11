(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2019 Il deputato Di Muro dopo la proposta di matrimonio in Aula: "Ha detto sì" Nell'Aula della Camera dei deputati il deputato della Lega, Flavio Di Muro, ha chiesto alla fidanzata, presente in tribuna, di sposarlo. L'episodio prima che iniziasse l'esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto / courtesy Augusto Cantelmi - Monetcitorio Selfie / Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev