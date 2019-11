(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2019 Salvini: "Conte mi querela? Ha coscienza sporca bambino beccato con mani nella marmellata" Il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco dell'evento per la Capitale: "Probabilmente ha la coscienza sporca dei bambini beccati con le mani nel vasetto della marmellata che con la faccia sporca dicono non sono stato io, ti querelo. Non vedo l'ora di trovarmi in tribunale per vedere, anche domani, chi ha difeso l'interesse degli italiani e chi l'ha tradito" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev