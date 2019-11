(Agenzia Vista) Ghana, 28 novembre 2019 Conte: "Dopo la manovra nuovo slancio" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita in Ghana. Così a margine parlando con la stampa: "Abbiamo 29 punti programmatici alla base della nostra azione di Governo. Da quelli partiremo per costruire una lista di priorità. Siccome non possiamo fare tutto insieme dobbiamo dipanare un percorso temporale, invitando le forze di maggioranza a definire le loro priorità. Insieme ci lavoreremo" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev