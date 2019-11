(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2019 Mes, Salvini: "Sempre detto 'Non firmiamo un ca**o" A Montecitorio la conferenza stampa della Lega sul Mes, con il leader Matteo Salvini: "Chiederemo l'intervento del presidente Mattarella. Perché il governo non ha seguito le indicazioni del Parlamento. Il presidente Conte ha commesso un atto gravissimo. Deve venire in aula e dal nostro punto di vista deve rassegnare le dimissioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev