(Agenzia Vista) Strasburgo, 27 novembre 2019 M5s, D'Amato: "Di Maio? Ruoli vanno cambiati periodicamente per non creare conflitti di interessi" "Sono responsabilità che lui si è preso con molta buona volontà ma che portano a dover scegliere se stare sul territorio o partecipare a un importante consiglio europeo quindi una redistribuzione. Io sono abituata a fare gioco di squadra, ognuno al suo ruolo che va cambiato periodicamente per non creare conflitti di interesse che possono crearsi col passare del tempo". Così l’eurodeputata del M5s, Rosa D’Amato, a margine del voto sulla Commissione von der Leyen, dal quale si è astenuta creando una spaccatura nella delegazione europea del Movimento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev