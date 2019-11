(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2019 Calamandrei, Fico: “Ricordarlo significa attuare Costituzione e non divulgare proclami e slogan” “Ricordare Calamadrei oggi significa richiamare la politica e il legislatore alle loro funzioni primarie. Questi non consistono nella formulazione di proclami, slogan e annunci. Ma sono quelle di attuare in modo concreto la Costituzione adottando con realismo e senso di responsabilità, provvedimenti e misure concrete per i diritti e le libertà previste dalla carta. Per fare ciò non basta scrivere le norme”, così il Presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento introduttivo dell’evento organizzato dall’Università Roma Tre, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, per omaggiare la memoria e le opere di Piero Calamandrei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev