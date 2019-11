(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2019 Violenza sulle donne, Stash (The Kolors): “I social vanno usati e non devono usarci per consenso” “Io penso che ci sia un senso di responsabilità in quelle persone che ha tanti seguaci che lo ascoltano. Penso che ci sia e penso che sia il vero motivo per cui si arriva ad avere tanti follower. Secondo me si torna sempre al discorso del messaggio artistico. Ce lo insegnano Lennon e Bono, si può condizionare positivamente il pubblico ed i social sono il mezzo che vanno usati e non bisogna essere usati per cercare consensi”, così il frotman dei The Kolor, Stash, nel suo intervento all’iniziativa tenutasi al Senato dal titolo “Nemmeno con un fiore. Nemmeno con un clic”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev