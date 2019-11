(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2019 Violenza sulle donne, Stash (The Kolors): “Prima di condividere foto c’ho pensato molto” “Io prima di condividere l’immagine del pestaggio subito per difendere una ragazza, c’ho pensato tanto perché c’è sempre il lato umano. Poi mi sono convinto del fatto che se avessi cambiato anche la vita di due sole persone sarebbe stato fantastico”, così il frotman dei The Kolor, Stash, nel suo intervento all’iniziativa tenutasi al Senato dal titolo “Nemmeno con un fiore. Nemmeno con un clic”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev